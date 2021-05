Mercato : Messi et sa famille pas d'accord ?

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Du haut de ses 33 ans, l’artiste argentin est face au tournant le plus important de son immense carrière. Alors que son contrat au FC Barcelone expire en juin prochain, deux options s’offrent à lui : poursuivre l’aventure dans son club de toujours, ou faire ses valises pour se confronter à un autre football.

Le dilemme du clan Messi

Selon les informations du quotidien Le Parisien, Messi et ses proches ne seraient pas forcément sur la même longueur d’ondes pour son avenir à court terme. Alors que le numéro 10 avait publiquement exprimé son souhait de quitter Barcelone l’été dernier, l’arrivée de Joan Laporta à la présidence cet hiver a changé la donne. Le sextuple Ballon d’Or ne serait plus réticent à l’idée de signer un dernier contrat longue durée au Barça – lequel serait forcément moins fructueux que le précédent. De son côté, la famille de l’attaquant argentin estimerait qu’il serait plus pertinent de relever un nouveau défi. Affaire à suivre.