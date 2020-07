Mercato : Laurent Blanc bientôt sur le banc du Barça ?

Il y a deux mois, Laurent Blanc a fait appel aux services de Jorge Mendes afin de se trouver un nouveau projet ambitieux pour la suite de sa carrière. Une collaboration qui pourrait déboucher dès cet été sur une intéressante opportunité. À en croire le quotidien catalan El Mundo Deportivo, le célèbre agent portugais aurait pris contact avec la direction du FC Barcelone pour leur proposer l’ancien sélectionneur des Bleus. La réponse des responsables catalans n’a pas filtré pour l’instant, ce qui laisse penser que la piste est étudiée en interne.

Un retour par la grande porte Actuellement, c’est Quique Setién qui est en charge de l’équipe première du Barça. Mais, et en raison des très mauvais résultats enregistrés récemment avec la perte notamment du titre de champion d’Espagne, ce technicien a peu de chances de poursuivre dans ce rôle. Dans le meilleur des cas, il devrait rester jusqu’à la fin de la Ligue des Champions. Blanc prendra-t-il la relève à ce moment-là ? Ça serait en tous cas un sacré rebond pour le Cévénol, qui était sans club depuis son départ de Paris.



La maison barcelonaise n’est pas totalement méconnue au champion du monde 98. Et pour cause ; joueur, il a porté pendant un an les couleurs blaugrana (1996/97). C’était sous la direction de l'Anglais Bobby Robson et il avait enrichi son palmarès par une Copa del Rey et une Coupe des Coupes. S’il s’installe sur le banc du Camp Nou, il sera seulement le deuxième français à y exercer après Lucien Muller (1978/79). Et les Clasicos à venir contre le Real Madrid de son ami Zinédine Zidane auront des airs de Cocorico.