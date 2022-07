L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, Isco, était à la recherche d'un club ces dernières semaines et il semble l'avoir trouvé. On parle en effet de plus en plus du FC Séville pour Isco dans les médias ibériques. Compte tenu de son pedigree et de son expérience, cela pourrait en surprendre plus d'un. Pourtant, après plusieurs saisons sans temps de jeu conséquent au Santiago-Bernabeu, certains ont pu se demander si les clubs ne voulaient pas investir dans le joueur de 30 ans.

Séville doit faire de la place



Selon Relevo, son avenir est en suspens. Matteo Moretto et Sergio Fernandez affirment qu'Isco s'est déjà mis d'accord avec Séville et qu'il préfère cette destination à toutes les autres offres qu'il a reçues. La seule chose qui pourrait changer cela serait qu'un grand club de l'élite européenne fasse une offre. Le retard est lié aux ventes de Séville. Le directeur sportif Monchi doit s'assurer que le défenseur Jules Koundé et le milieu de terrain Oliver Torres sont vendus avant de pouvoir incorporer Isco. Dès que cela se produira, l'accord avec Isco sera conclu.