C'est officiel, Eric Garcia (20 ans) est (enfin) un joueur du FC Barcelone. Formé à la Masia, le défenseur central espagnol revient au club gratuitement après la fin de son bail avec Manchester City. Une trajectoire qui n'est pas sans rappeler celle de son aîné, Gérard Piqué, à la différence que l'international ibérique avait lui évolué à Manchester United avant de retrouver la Catalogne.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021