Le FC Barcelone ne devrait pas se séparer du défenseur Sergino Dest, malgré les récentes spéculations de transfert. Le Barça cherche à se débarrasser de joueurs dans le but de compléter le départ de Philippe Coutinho en début de semaine. Coutinho a rejoint Aston Villa sous forme de prêt, mais son départ ne suffit pas pour que Ferran Torres soit enregistré, sans parler de tout autre recrutement potentiel.

Plusieurs clubs sur Dest

D'autres départs sont attendus dans les jours et semaines à venir, et le défenseur batave a été lié à un départ après avoir échoué à impressionner Xavi Hernandez. Le Néerlandais a souffert de problèmes de blessures ces derniers temps, mais lorsqu'il a joué, il a rarement attiré l'attention. Des clubs comme Chelsea et le Bayern de Munich ont fait part de leur intérêt pour Dest, qui est attrayant pour de nombreux clubs en raison de sa capacité à se porter vers l'avant depuis la défense. Mais selon son agent, il est peu probable que Dest s'en aille de sitôt. Michael Reschke a simplement déclaré à BILD : "Il n'a pas l'intention de changer de club".