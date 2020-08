Mercato - Deco : "un Barça sans Messi, ça peut arriver"

Le FC Barcelone est plongé dans un grand chantier en vue des prochaines années. Après une saison 2019-2020 qui s'est achevée sans titre pour le club catalan, certaines décisions ont été prises. Quique Setien a été licencié, Éric Abidal n'est plus secrétaire technique et Ronald Koeman, lui, est devenu le nouvel entraîneur du club.





Le dossier du moment concerne Lionel Messi, qui ne serait pas convaincu de poursuivre sa carrière du côté du Camp Nou, en dépit d'un contrat encore en vigueur jusqu'en 2021. La situation récente du club (avec l'humiliation subie face au Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des Champions, 8-2) et les divergences avec la direction seraient les causes majeures de cette indécision dans l'esprit du natif de Rosario.

Une équipe compétitive pour convaincre Messi de rester ?

Pour Deco, qui a joué avec Lionel Messi lorsque celui-ci a débuté en équipe première, le départ possible du joueur pourrait se faire, surtout si il ne possède pas un effectif capable de lutter pour les trophées autour de lui.



"C'est un joueur qui veut continuer à gagner et cela dépendra de ce que le Barça fera pour lui offrir une équipe compétitive. Je ne lui ai pas parlé, mais je suis sûr que c'est ce qu'il pense. C'est très difficile de prendre une décision parce qu'on parle du club de sa vie, ce n'est pas comme s'il était au Barça depuis trois ou quatre ans. Nous parlons du meilleur joueur de l'histoire du club, sa famille est liée à la ville. Ce n'est pas facile, mais il est également clair qu'il veut continuer à gagner. On n'imagine pas un Barça sans Leo, mais cela peut arriver", a-t-il indiqué dans les colonnes de Mundo Deportivo.