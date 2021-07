Menotti : « Messi sera heureux avec Aguero »

Lionel Messi n’a pas encore prolongé son contrat avec Barcelone, mais il y a de bonnes chances qu’il le fasse suite à son retour de vacances. Il attaquera alors une nouvelle saison avec la formation catalane, et un certain César Luis Menotti pense que tout plaide en faveur d’un grand exercice de la part de la Pulga.

« Aguero fera oublier Suarez »

L’ancien sélectionneur argentin estime que Messi sera de nouveau épanoui avec le Barça, car il aura à ses côtés un coéquipier avec lequel il s’entend très bien, en la personne de Sergio Aguero. « Agüero et Messi deviendront des amis encore plus proches à Barcelone. J'ai hâte de les voir ensemble. Je ris beaucoup quand je les vois ensemble ».

Le champion du monde 1978 a enchéri en indiquant qu’Aguero comblera le vide laissé par Luis Suarez. « Messi était un grand ami de (Luis) Suárez, je ne sais toujours pas ce que Barcelone a fait pour le laisser partir, quelque chose que je pense a beaucoup touché Messi. Et maintenant apparaît Agüero, avec qui il entretient une relation très saine. Messi va être content de ce fou qui est divin, car il est drôle. C'est un personnage, un garçon charmant et aussi très sain ».