Massimiliano Allegri affirme avoir refusé le Real Madrid

Entraîner le Real Madrid n'est manifestement pas le rêve de tous les entraîneurs. En tout cas, ce n'est pas celui de Max Allegri. L'ancien entraîneur de l'AC Milan ou encore de la Juventus affirme avoir été approché par le club merengue et avoir refusé ses avances. Après que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid suite à la saison 2017-18, la formation ibérique a vu Julen Lopetegui et Santiago Solari se succéder et réaliser des passages infructueux sur le banc madrilène. C'est là qu'Allegri avait été envisagé par la direction du Real.

La masterclass de Zidane selon Allegri

"Il y a deux ans, il y a eu des contacts, mais rien ne s'est passé parce que j'avais un contrat avec la Juventus", a confié le Mister italien à Marca. "De plus, j'avais un fort engagement moral envers le club et ses fans." Le coach transalpin a profité de cet entretien pour louanger le travail de Zinedine Zidane, alors que le Real dispose de 4 unités d'avance sur le Barça en tête de la Liga. "La force qu'il a eue pour trouver l'équilibre indispensable d'une équipe si pleine de classe et de talent. Pour moi, le positionnement de Casemiro a été une masterclass tactique de Zizou." À noter que l'entraîneur italien serait très apprécié par Leonardo au PSG. Et si la France était son prochain point de chute ?