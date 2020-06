Marc Bartra, la reconnaissance après les galères

Dix ans après ses débuts en professionnel, Marc Bartra enchaîne enfin les saisons complètes dans son pays natal. Depuis son arrivée au Betis Séville en 2018, le défenseur est titulaire au sein d'une formation qui alterne qualifications européennes et saisons dans le ventre mou. Ce n'est pas encore le haut-niveau qu'il a connu lors de ses débuts barcelonais mais au moins, l'Espagnol a du temps de jeu. Beaucoup de temps de jeu. Chez les Verdiblancos, un seul joueur de champ a joué plus que lui cette saison : Sergio Canales. L'an passé, il avait occupé le même rang dans la hiérarchie établie par Quique Setien mais c'est Aïssa Mandi qui le devançait. La preuve de l'importance du joueur acheté au Borussia Dortmund en 2018. Malgré les périodes difficiles, le joueur formé à la Masia est indiscutable dans la charnière andalouse. Une reconnaissance qu'il a mis du temps à gagner.

Une trop forte concurrence à Barcelone

A Barcelone, Marc Bartra a eu sa chance très jeune. Il n'avait pas 20 ans quand il a pu goûter à la Liga contre l'Atletico Madrid en février 2010. Mais le Catalan n'a pas eu l'occasion de confirmer avant la saison 2012-2013. Dans une équipe très talentueuse, il n'a connu sa première saison complète au sein du groupe professionnel qu'après trois années passées avec la réserve. Et même s'il a pu côtoyer Messi & co au quotidien, il est resté le troisième ou le quatrième choix de Pep Guardiola, Tito Vilanova ou Luis Enrique. Dans l'ombre de Puyol, Piqué ou Mascherano, l'international espagnol a progressé. Mais pour s'imposer, un transfert était rapidement devenu inévitable. Le Borussia Dortmund semblait être capable de lui offrir sa chance au plus haut-niveau. Mais là aussi, la désillusion a été grande.

Un drame à Dortmund, une relance à Séville

Acheté huit millions d'euros par le club de la Ruhr, il a dû se contenter d'un rôle secondaire. Encore une fois. Pire, il a été la principale victime de l'explosion qui a touché le bus du Borussia Dortmund avant le match de Ligue des Champions contre l'AS Monaco en 2017. Blessé à la main, il a échappé au pire. Mais il n'a plus jamais été le même. Pour fuir le traumatisme et enfin se faire sa place dans la défense d'un club européen, Marc Bartra a fait l'effort de rejoindre le Betis Séville en janvier 2018. Avec le club andalou, il a peu de chance d'étoffer un palmarès déjà remarquable : double-vainqueur de la Ligue des Champions, quintuple champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Il ne participera pas non plus à la C1. Mais au moins, il peut partager son expérience avec une formation habituée au costume d'outsider. Un cadre qui semble lui plaire. Un statut qui vient récompenser sa patience. Surtout, il peut enfin faire ce qu'il fait le mieux, jouer au football. Titulaire dès son arrivée, l'Espagnol s'y est imposé comme un joueur important. Un accomplissement après presque une décennie de galère et de faux espoirs.