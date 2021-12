Le contrat du joueur de 34 ans expire à la fin de la saison après avoir accepté une prolongation d'un an de son bail l'été dernier. L'attaquant uruguayen, dont la signature a été considérée comme un succès à Old Trafford, a l'ambition de jouer pour le FC Barcelone avant la fin de sa carrière - estimant qu'il peut continuer à jouer au plus haut niveau pendant deux saisons supplémentaires.



Le FC Barcelone, dont la situation financière désastreuse est bien documentée, ne dispose pas des fonds nécessaires pour recruter l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, mais pourrait signer Cavani sur un transfert gratuit étant donné que son contrat sera terminé. Cavani, dont la saison a été interrompue par des problèmes de blessure, est également intéressé par une arrivée en Catalogne en juin prochain, selon The Times.