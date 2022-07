La jeune star de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, est l'un des prodiges les plus convoités sur le marché du football européen en ce moment. Le brillant adolescent a attiré l'attention des meilleures équipes de Premiership, et il ne serait pas étrange de le voir changer de club avant la fin de la fenêtre de transfert estivale. C'est un nouveau produit de l'académie de Bilbao, l'une des meilleures d'Espagne et d'Europe. Les fans de Premier League devraient être plus qu'enthousiastes à l'idée de recevoir cette jeune star.

Une star en devenir

Williams, 19 ans, est le frère cadet d'Inaki Williams, une vedette de Bilbao qui a récemment décidé d'aller représenter le Ghana. Contrairement à Inaki, qui n'a joué qu'un seul match pour l'Espagne et a donc eu l'occasion de changer de nation, Nico devrait devenir un membre régulier de l'équipe nationale espagnole à l'avenir. Dernièrement, les recruteurs de Liverpool ont fait l'objet d'un flair exemplaire sur leurs recrues. Justement, le club de la Mersey s'intéresse à Williams selon les médias anglais.