Lionel Messi réélu capitaine du Barça

Leo Messi continuera en tant que capitaine de Barcelone après avoir été réélu par ses coéquipiers selon Marca. Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto ont été désignés seconds capitaines. Messi portera le brassard notamment lors du match amical de ce samedi contre le Gimnastic de Tarragone. Marca explique que le coach du Barça Ronald Koeman a appelé l'Argentin dans la matinée de samedi et l'a informé qu'il ferait partie des joueurs qui disputeront le match. Messi est toujours à court de forme physique après avoir rejoint l'entraînement de pré-saison plus tard que la plupart de ses coéquipiers suite à un long feuilleton qui a failli le voir quitter Barcelone. La Pulga poursuit sa préparation pour revenir en parfaite condition physique.