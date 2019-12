Lionel Messi (Barça) évoque la retraite et rassure les supporters

Un immense saut vers les sommets : avec un sixième Ballon d'Or décroché lundi, Lionel Messi a continué à forger son mythe en 2019, celle d'une "Puce" argentine discrète et réservée devenue une légende du football ⚽https://t.co/77yvViuS1V #AFP pic.twitter.com/u04AHsFVJZ

Lionel Messi a 32 ans et s'il vient de s'offrir son sixième Ballon d'Or personnel, un record absolu dans l'histoire du football,. Sondé à ce sujet dans des propos relayés par Marca, le virtuose du Barça n'a pas éludé, mais s'est montré rassurant pour les fans des Blaugrana. La Pulga assure par ailleurs qu'il se sent plus en forme que jamais à l'orée de ses 33 ans.







« Je suis conscient de mon âge et ces moments sont bien plus agréables, car la retraite approche et il est difficile de les répéter », a déclaré Messi. « J'espère, si Dieu le veut, que je pourrais jouer encore de nombreuses années. J'ai déjà 32 ans, je suis sur le point d'atteindre les 33 ans et, comme je l'ai dit il y a longtemps, tout dépend de ce que je ressens physiquement. Aujourd'hui, je me sens mieux que jamais sur le plan personnel et si tout va bien, je peux étendre ma carrière encore davantage», a ajouté le natif de Rosario. L'heure de la retraite tant redoutée ne semble pas encore arrivé...

Lionel Messi - Un sixième Ballon d'Or record