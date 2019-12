Unique buteur du choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone en Liga dimanche soir, Lionel Messi sera couronné Ballon d'Or 2019 à coup sûr ce lundi soir selon la presse espagnole. En effet, les médias madrilènes comme catalans s'entendent sur le fait que La Pulga remportera de nouveau la récompense individuelle suprême à l'occasion de cette édition 2019. Marca, quotidien sportif madrilène de référence, s'offre une Une aussi sobre que dénuée d'équivoque en barrant sa première page avec ce titre : «Un Ballon d'Or».



Les deux quotidiens sportifs catalans, Mundo Deportivo et Sport, s'offrent le même titre en Une : «Un but en or», en référence à l'importantissime réalisation de la Pulga au Wanda Metroplitano dimanche soir face aux Matelassiers. Pour les deux journaux réputés proches du Barça, le doute n'est plus permis, c'est bien Messi qui sera sacré ce lundi pour un sixième Ballon d'Or en carrière. Virgil Van Dijk et Sadio Mané devraient donc d'ores et déjà se résigner. Les 180 journalistes qui composent le jury sont-ils d'accord ? Réponse ce soir...

Un balón de oro. Portada de marca #Messi