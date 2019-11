Liga: Villarreal tenu en échec

Trois jours après avoir chuté à Eibar (2-1), Villarreal accueillait l'Athletic Bilbao ce dimanche, en match décalé de la 12e journée de Liga. Et face à son poursuivant direct au classement, le Sous-marin jaune n'a pas réussi à faire la différence, et doit donc se contenter d'un match nul et vierge (0-0).

Les partenaires de Santiago Cazorla reviennent donc provisoirement à deux et un point de Grenade et de la Real Sociedad, respectivement 5e et 6e du classement, avant de s'affronter à partir de 21 heures.