Valladolid domine l'Athletic Bilbao sur le plus petit score (1-0) et sort de la zone de relégation grâce au but de Waldo Rubio inscrit à la 21e journée. À deux journées de la fin, Valladolid compte un point d'avance sur Gerone, 18e, battu dimanche après-midi sur la pelouse de Getafe.