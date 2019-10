Liga: Un but d’Ocampos ne suffit pas

En déplacement à Valence, ce mercredi soir, Séville pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à Lucas Ocampos (45e+3), dans le cadre de la 11e journée de Liga. Mais Ruben Sobrino a égalisé pour les Murcielagos (81e).

Les Andalous, 4e, manquent l’occasion de rejoindre le Barça en tête, alors que les Valenciens sont seulement 11e.

Dans le même temps, la Real Sociedad a été stoppée à domicile par Levante (1-2). Enis Bardhi (24e) et Borja Mayoral (40e) ont éteint Anoeta en première période et le but Willian Jose n’a ensuite pas suffi (48e) pour les Basques, 5e au classement.