Liga : Un Atlético record ?

Vainqueurs 4-2 dimanche dernier à Cadiz, les joueurs de l’Atlético ont signé une huitième victoire consécutive en Liga pour asseoir encore un peu plus leur domination sur l e championnat espagnol. A mi-parcours, ils affichent un impressionnant bilan de 16 victoires, 2 matchs nuls pour une seule défaite, subie chez le voisin merengue le 12 décemb re dernier (2-0). Avec 50 points en 19 rencontre s, et dix longueurs d’avance sur le Real et le Barça, qui compte nt un match en plus, les hommes de Diego Simeone sont sur les bases d’un record.



Car s’ils continuent à ce rythme, ils atteindront les 100 points à la fin de la saison, ce que seulement deux clubs ont réussi à accomplir dans l’histoire de la Liga : le Real Madrid en 2011-2012 et le FC Barcelone la saison suivante. Le record des Matelassiers date lui de l’exercice 2013-2014, pour la deuxième saison complète de Diego Simeone sur le banc. Ils avaient terminé au final avec 90 points, remportant le 10e titre de champion de leur histoire, le premier depuis 1996.

Toujours une défense de fer

L’Atlético pourrait aussi s’offrir un autre record, même s’il semble inatteignable. Celui de la meilleure défense de l’histoire de la Liga. Un record détenu depuis 1932 par le Real Madrid , qui n’avait encaissé que 15 buts. Sauf que le championnat ne comptait alors que 10 clubs, avec une saison de 18 matchs. En 19 rencontres , les Colchoneros n’ont eux pris que 10 buts.



Et si la défense de fer est l’une des marques de fabrique d’"El Cholo ", son équipe est (un peu) plus offensive cette saison, dans le sillage d’un Luis Suarez retrouvé. Débarqué du Barça, l’attaquant uruguayen est déjà proche de son total de buts de la saison dernière (14 contre 16), et reste sur cinq buts lors des trois derniers matchs. On se demande donc bien qui va pouvoir arrêter l’At lético, qui ne devra toutefois pas se disperser avec le retour de la Ligue des champions, et son affrontement face à Chelsea en huitièmes de finale.