L'offrande était trop belle pour l'Atlético Madrid. Au lendemain de la défaite du Real Madrid contre Levante (1-2), les Colchoneros ont en effet enchaîné une 8eme victoire de suite en Liga ce dimanche à Cadix (2-4), ce qui leur permet de s'envoler au classement. Au stade Ramon de Carranza, si Alberto Perea a eu la première grosse occasion dès les premières secondes (1ere), ce sont bien les visiteurs qui ont frappé les premiers par l'intermédiaire de Luis Suarez. Sur un coup-franc axial à une trentaine de mètres, le buteur uruguayen enroulait parfaitement au-dessus du mur pour tromper Jeremias Ledesma et ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu (28eme). Menés, les Andalous n'ont pas mis longtemps pour réagir et Alvaro Negredo égalisait d'une superbe frappe enroulée du pied gauche après avoir éliminé Thomas Lemar dans la surface (35eme). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul à la pause, Saul Niguez a profité d'un centre de Lemar, suite à un corner, pour redonner l'avantage aux siens d'un lob astucieux (44eme).

Oblak et Koke en sauveurs



Devant au score, l'Atlético Madrid semblait se mettre à l'abri rapidement après le retour des vestiaires. Suite à une faute sur Lemar dans la surface, Suarez prenait Ledesma à contre-pied sur penalty pour ce qui ressemblait fort au but du break (50eme). Mais, dans leur antre, Cadix n'a rien lâché et Negredo répondait au doublé du numéro 9 des Colchoneros. Alors que Fali avait touché la barre transversale sur un centre raté (59eme), l'ancien attaquant de Valence profitait d'un raté défensif des Madrilènes pour relancer les siens d'une volée au ras du poteau sur un centre de Jairo Izquierdo (71eme). Derrière, suite à deux centres de Fali, Jan Oblak devait sortir le grand jeu sur sa ligne face à Negredo (75eme) et Ivan Saponjic (79eme) pour laisser l'Atlético Madrid en tête au tableau d'affichage. Mais, finalement, dans les dernières minutes, Angel Correa offrait à Koke le but de la délivrance pour les visiteurs (88eme). Car, grâce à ce nouveau succès en Liga, les joueurs de Diego Simeone comptent désormais dix longueurs d'avance sur le Real Madrid, tout en ayant un match en moins. S'il reste encore la moitié du chemin à faire, les Colchoneros ont un boulevard vers le titre cette saison en Espagne.