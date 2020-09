Liga : Tebas veut un vaccin avant de voir les supporters dans les stades

En Espagne, le retour des supporters est espéré pour début 2021, mais il se fera sous conditions, a affirmé Javier Tebas. Le président de la Ligue de football professionnelle espagnole a en effet conditionné cette hypothèse à la présence d'un vaccin contre le Covid-19, dans un entretien accordé à la chaîne de la Liga.

La Liga reprend vendredi soir

"Pour voir des fans dans les stades comme c'était le cas avant, nous avons besoin d'un vaccin et nous espérons que cela sera le cas en janvier ou février. Aujourd'hui, le Premier ministre a dit que des gens pourraient être vaccinés à partir de décembre, cela sera un moment clé.



Plusieurs autres gouvernements annoncent un vaccin pour cette même période donc je pense que ce sera le début de la fin du mauvais rêve pour le monde entier", a expliqué le président de la Liga.





En Ligue 1, pour rappel, les rencontres se jouent devant une jauge maximale de 5 000 spectateurs. La Liga version 2020-2021 reprendra elle ce vendredi soir, avec une rencontre entre Grenade et l'Athlétic Bilbao (21h).



Lors de l'exercice 2019-2020, c'est le Real Madrid qui a été sacré champion, avec 5 points de plus que son dauphin, le FC Barcelone.