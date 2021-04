Liga : Ronald Koeman ne veut pas partir

Victorieux de l’Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi (4-0), Ronald Koeman a remporté son premier trophée depuis son arrivée sur le banc du club catalan. Cependant, alors que le Barça va beaucoup mieux depuis quelques semaines, le techncien néerlandais n'a aucune certitude concernant son avenir.

Koeman veut rester au Barça

"Ce n'est pas de mon ressort, mais il me reste une année de contrat. C'est un parcours de changements. Mais à Barcelone, à la fin de la saison, vous regardez ce que vous avez gagné. Parfois ça dérange, parce que c'est un peu exagéré. Mais en tant qu'entraîneur, vous êtes responsable et vous devez gagner des choses. Ce qui compte, ce sont les titres", a t-il évoqué.



"Les gens qui sont avec nous voient une ligne dès le premier jour. Regardez les jeunes qui ont fini par jouer, c'est l'avenir. Il faut se battre pour gagner, mais tout le monde sait d'où nous venons et que nous ne sommes pas au bout du tunnel. Mais le titre montre que nous sommes sur la bonne voie".