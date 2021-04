Philippe Coutinho a admis que sa guérison d'une blessure au genou prend du temps alors qu'il poursuit son travail de récupération au Brésil. Le milieu de terrain brésilien n'a plus joué pour le FC Barcelone depuis un match nul 1-1 contre Eibar en décembre dernier et il n'y a pas de date fixée pour son retour.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Philippe Coutinho (@phil.coutinho)





"Je travaille dur et je suis convaincu que je reviendrai meilleur et plus fort, pour faire ce que j'aime le plus", a déclaré l'ancien joueur de Liverpool sur Instagram. «Chaque jour est une nouvelle bataille, qui me demande tout. La reprise est lente, et nécessite de la patience et du dévouement. Tout est tracé et il y a du temps pour chaque objectif sur la terre verte de Dieu." Passé sous les scalpels des chirurgiens pour un souci au genou début janvier, Philippe Coutinho a vu son retour différé plusieurs fois. Le genou ayant subi une intervention serait toujours enflé et cela retarderait le travail de rééducation de l'ancienne star des Reds.