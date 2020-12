Liga : Messi délivre le Barça

Recherche victoire désespérément... Le Barça, qui couve toute une portée de crises, du marasme institutionnel d'envergure à la bisbille entre joueur et coach, sans oublier les crashs sportifs, avait besoin de gagner contre Levante alors que le leader de la Liga, l'Atlético Madrid, avait chuté face à son voisin du Real samedi soir dans le derby de la Capitale espagnole (2-0). Seulement voilà, Messi, aligné en faux neuf, était assez peu inspiré encore ce soir, notamment dans le premier acte et Griezmann, s'il a été plutôt bon, n'a pas su trouver la faille dans la défense d'une équipe de Levante qui n'était pas venue jouer les victimes sacrificielles de dimanche. Ainsi, dès la 12e minute, De Frutos sollicitait un Ter Stegen vigilant pour donner le ton du duel qui allait suivre. Décomplexés, les visiteurs, bien que dominés, s'offraient d'autres opportunités, mais le Barça aussi. On notera cet enroulé de Braithwaite au quart d'heure de jeu qui faisait s'envoler Fernandez, qui brillait de nouveau après 20 minutes sur une occasion de Griezmann consécutive à un bon ballon de Messi. Lenglet avait suivi, mais ne cadrait pas.La rencontre allait continuer avec la même physionomie en seconde période, évoquant un atelier d'attaque-défense. À 20 minutes de la fin, Messi voulait jouer les sauveurs avec une frappe puissante en angle fermé, après un service d'Alba. Fernandez s'opposait encore à La Pulga. Braithwaite, seul à la réception d'un corner venu de la gauche, ratait sa tête et c'est finalement bien de Messi que venait la lumière. À un quart d'heure de la fin, l'Argentin profitait d'une récupération et d'une passe de De Jong pour réussir un tir croisé du gauche qui rentrait enfin avec l'aide du poteau pour le 5e but (seulement) de Messi cette saison. De quoi récompenser le Barça de ses efforts. Désireux de mettre les siens à l'abri, le natif de Rosario combinait avec Braithwaite à dix minutes du terme, mais butait cette fois sur Fernandez, alors que Griezmann se montrait un peu plus discret, mais peu importe.et les nombreux soucis gravitant autour du club. En attendant de guérir complètement. Une guérison qui passera par des victoires.