Liga : Les vérités d'Alves

Dani Alves n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Pas encore retraité malgré ses trente-sept ans bien sonnés (il en aura trente-huit le 6 mai prochain), l'ancien du FC Barcelone a quitté l'Europe depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2019, et évolue depuis au Sao Paulo FC. Un éloignement qui ne lui a pas fait oublier ses belles années passées en Liga, et les joueurs qu'il a pu y côtoyer.



Et c'est précisément sur ce sujet qu'il a été interrogé par ses fans, à l'occasion d'une discussion sur les réseaux sociaux. Répondant à un flot de questions, Dani Alves n'a rien éludé. Pour le Brésilien, le joueur le plus intelligent avec lequel il a joué est Xavi. Le plus talentueux du monde est "Neymar, sans aucun doute". Quant au meilleur défenseur, c'est sans conteste Sergio Ramos, "trop lourd". Et s'il avait à choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Alves a répondu avec une photo de l'Argentin en précisant : "Malgré l'incroyable talent des deux, une image vaut mille mots."

Sa prédiction sur Bartomeu



En tout modestie il se juge comme étant le deuxième meilleur arrière droit de l'histoire, "après Cafu". Enfin, l'international auriverde est revenu sur les raisons de son départ du FC Barcelone : "Je ne croyais pas aux dirigeants qui étaient en place à ce moment-là. Plus tard, j'ai vu que j'avais eu raison. Mais comme j'avais été la première personne à le dire, on m'avait traité de fou. Mais comme à chaque fois, je suis en fait un fou sain."