Liga : Les compos de Real Madrid - Alavés

Le Real Madrid a l'occasion. En cas de succès contre Alavés ce vendredi (coup d'envoi à 22 heures), la Maison Blanche reprendra quatre points d'avance sur le club catalan et fera un nouveau pas vers le titre de champion.Reste que c'est avec une équipe largement remaniée que le Real aborde cette nouvelle finale. Le capitaine Sergio Ramos et les latéraux Dani Carvajal et Marcelo sont absents,, Eder Militao, Raphaël Varane et Ferland Mendy. Le milieu est plus classique avec le trio Casemiro-Kroos-Modric. Devant, les jeunes Rodrygo et Marco Asensio épaulent une nouvelle fois l'inamovible Karim Benzema.

Real Madrid : Courtois - Lucas Vazquez, Militao, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo, Benzema, Asensio

Alavés : Roberto - Navarro, Laguardia, Ely, Marin - Burke, Camarasa, Fejsa, Edgar - Joselu, Lucas Perez