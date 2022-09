L'ailier de l'Athletic Club avait été titularisé 236 fois de suite en championnat pour le club basque, et tout cela était en danger aujourd'hui après qu'il se soit blessé à la cheville en début de semaine. Mais on dirait bien que tous les éléments jouent en faveur de l'attaquant pour que cette course folle continue. Nous sommes en train d'assister à un petit morceau d'histoire, car il est difficile d'imaginer quelqu'un s'approcher de ce record de sitôt.

Le record fou d'Inaki Williams

C'est donc avec un grand soulagement que l'on a appris qu'Ernesto Valverde l'avait nommé dans l'équipe qui affrontera l'Espanyol aujourd'hui. Son équipe a fait un bon début de saison, et l'avoir en forme sera important pour les Leones, qui essaient de poursuivre leur bonne forme contre Los Pericos aujourd'hui à domicile.