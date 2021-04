Liga : Le Clasico pour le Real, Benzema buteur

Un Clasico historique à bien des égards autant sur, qu'en dehors du terrain. D'abord pour l'enjeu sportif, avec trois équipe se tenant à quelques points au sommet du championnat espagnol, mais aussi pour les enjeux se déroulant en dehors de la zone délimitée à la craie blanche entourant le pré. On parlait du probable dernier Clasico de Messi en fin de contrat cet été au Barça, mais aussi, potentiellement, de la der de Sergio Ramos, dans la même situation que La Pulga au Real. Quid de la vérité du terrain, la fameuse ? Et bien elle n'a pas été à l'avantage de Messi et de ses équipiers.

Amorphe malgré 69% de possession de balle, le Barça, tel un château de carte, menaçait de s'écrouler à chaque accélération madrilène. Et dès le quart d'heure de jeu, Karim Benzema profitait d'un centre rasant de Lucas Vazquez pour devancer Araujo et tromper Ter Stegen d'une magistrale Madjer. Le Barça allait encaisser un deuxième but quelques instants plus tard sur un coup franc direct (dévié par Dest) signé de l'autre homme en forme du Real actuellement, Toni Kroos. Le premier coup franc direct inscrit dans un Clasico depuis 2000 et un certain Roberto Carlos. Le Real aurait dû mener 3-0, alors que suite à un contre, la tentative de Vinicius heurtait le poteau de Ter Stegen avant d'être captée par le portier allemand.



En seconde période, le Real continuait de se projeter vite vers l'avant afin de gêner un Barça n'ayant toujours pas trouvé la parade. Mais la pression madrilène allait se relâcher suffisamment pour que Mingueza réduise la marque à l'heure de jeu de l'extérieur du pied droit sur un centre d'Alba que Griezmann avait laissé passer entre ses jambes. Le Real allait ensuite s'offrir plusieurs fulgurances, alors que sur le dernier coup franc du match et sur un service signé Messi, Moriba trouvait la transversale, mais le score n'allait plus évoluer (2-1). Après son succès face à Liverpool en quarts aller de C1, le Real semble ben décidé à réussir haut la main la semaine décisive de sa saison. Rendez-vous désormais à Anfield, pour un retour face aux Reds qui promet d'être explosif.