Liga : Le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé

Les affiches importantes de la saison 2022-2023 en Liga :

Ce jeudi soir, la Liga a annoncé les dates importantes de son exercice 2022-2023.. Il est à noter qu'en raison de la Coupe du monde, prévue au Qatar entre le 18 novembre et le 21 décembre, le championnat sera interrompu du 9 novembre au 31 décembre. La 38ème et ultime journée de Liga se déroulera le 4 juin 2023.Dans la liste des rencontres très attendues,. Le retour aura lieu au Camp Nou lors de la 26ème journée, le 19 mars 2023. L'an passé, le Real Madrid était allé s'imposer au Camp Nou en octobre (1-2) avant de subir une large correction à domicile quelques mois plus tard, en mars, sans Karim Benzema (0-4).Atlético de Madrid - Real Madrid (6ème journée, 18 septembre 2022)Real Madrid - FC Barcelone (9ème journée, 16 octobre 2022)Betis - FC Séville (13ème journée, 6 novembre 2022)FC Barcelone - Espanyol (15ème journée, 31 décembre 2022)Real Madrid - Atlético de Madrid (23ème journée, 26 février 2023)FC Barcelone - Real Madrid (26ème journée, 19 mars 2023)Espanyol - FC Barcelone (34ème journée, 14 mai 2023)FC Séville - Betis (35ème journée, 21 mai 2023)