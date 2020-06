Liga : Le Barça souffre mais repasse en tête

50 - Ivan Rakitić has scored his 50th goal in @LaLigaEN (25 goals for @FCBarcelona_es and 25 goals for @SevillaFC_ENG). Crucial. pic.twitter.com/1D9CuMrSK0

— OptaJose (@OptaJose) June 23, 2020

Une attaque inoffensive



[⚽ VIDÉO BUT] 🇪🇸

🔥 Tout juste entré en jeu, Rakitic donne l'avantage au FC Barcelone et débloque la rencontre !

🚀 Le Croate profite d'une action collective pour fusiller le gardien de Bilbao !https://t.co/9SiQKDabUg

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 23, 2020

Un Barça qui ne rassure pas

Quatre jours après avoir été tenu en échec par le FC Séville, le FC Barcelone a bien failli laisser échapper deux nouveaux points en Liga. A domicile, les Catalans ont souffert pour prendre la mesure de l’Ahtlétic Bilbao, qui les avait dominés à l’aller. Mais, ils ont fini par assurer l’essentiel (1-0).Un but qui pourrait valoir de l’or lors du décompte final de la saison.En 90 minutes de jeu, les Barcelonais n’ont sollicité le gardien adverse qu'à de très rares reprises. Bilbao a fait encore pire (0 tirs cadré), mais cela en dit long sur les difficultés qu’ils ont eu à créer le danger. Pourtant, Quique Setién a aligné une attaque séduisante sur le papier, faisant de nouveau appel à Antoine Griezmann. Associé à Messi et Luis Suarez,(6 matches sans marquer). Sa sortie à la 64e minute de jeu était tout sauf surprenante.Outre Griezmann, Suarez a aussi été très discret, même s’il s’est rendu auteur d’une belle frappe à la 15e minute.C’est de lui qu’est venue l’ouverture du score. Prenant ses responsabilités, il a su provoquer dans la surface avant de servir son coéquipier croate sur un plateau. Ce dernier n’avait alors plus qu’à conclure d’un tir croisé (71e).Il n’y a plus eu d'autre but inscrit dans cette partie et les hommes de Quique Setién peuvent s’estimer contents d’avoir su forcer la décision. Cependant, au niveau du jeu proposé, cette partie n’est pas de nature à les rassurer. En première période, ils n’étaient d’ailleurs pas loin de se faire punir pour leurs approximations, avec deux occasions non converties par Unai Lopez (4e et 21e) du côté de Bilbao.Inquiet vendredi dernier après le match contre Séville, Gérard Piqué ne devrait pas être plus serein à la suite de cette rencontre, malgré le plein de points.En attendant de retrouver un rendement plus conforme à son standing,Ça lui permet de récupérer provisoirement la place de leader, et ça lui évite de trembler à l’idée de voir le Real Madrid l’emporter mercredi et prendre le large au classement.