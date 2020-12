Liga : Le Barça perd à Cadix

Le Real Madrid ayant remporté un succès important à Séville, le Barça, attendu à Cadiz, se devait de l'emporter à son tour. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ces derniers jours, le club catalan a connu un substantiel mieux que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel avec de bons résultats sur pré et la résolution de la bisbille Griezmann/Messi. Il fallait confirmer ce samedi soir face au sixième de Liga et accessoirement meilleur promu cette saison, Cadix. Pourtant fort de 3 succès de rang sans encaisser de but, le Barça a concédé l'ouverture du score dès la 8e minute sur corner. Suite à une déviation de Fali, Mingueza ratait son geste défensif, sollicitant Ter Stegen, qui sauvait sur sa ligne. Alvaro Gimenez avait bien suivi pour marquer de près. En quête d'un premier succès à domicile cette saison, Cadix se recroquevillait ensuite en défense, comptant sur un très bon Jeremias Ledesma dans ses cages, qui gagnait un duel face à Braithwaite au quart d'heure de jeu, avant de repousser un joli coup franc de Messi à la 26e minute.La seconde période reprenait sous les mêmes auspices et une frappe sèche de Messi obligeait Ledesma à briller dès la 50e minute. Le portier de Cadix allait néanmoins s'incliner 8 minutes plus tard. Une fois n'est pas coutume, c'est Messi qui décalait Alba pour une frappe du latéral gauche barcelonais, déviée par Pedro Alcala. 1-1. On pouvait alors légitimement penser que le spécialiste mondial de la Remontada allait opérer une remontée héroïque dans cette rencontre. Sauf que quelques minutes plus tard, Cadix reprenait l'avantage. Et c'est l'ancien attaquant du Real Madrid Alvaro Negredo qui jouait les bourreaux. Tout partait d'une touche effectuée par Jordi Alba, sur laquelle Clément Lenglet manquait son contrôle et Negredo en profitait pour passer Ter Stegen et marquer de près. Barcelone jetait ensuite toutes ses forces dans la bataille... et s'exposait en contre. Alejo se retrouvait en un contre un face à Ter Stegen, mais le portier allemand s'imposait. Mais plus n'allait être marqué dans cette rencontre. 2-1.