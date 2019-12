L’Atlético Madrid de Diego Simeone poursuit son opération redressement. Ce dimanche, les Matelassiers ont pris le dessus sur le Betis à l’extérieur. Comme le week-end dernier face à Osasuna, les joueurs de la capitale espagnole ont beaucoup attendu avant de débloquer la situation, mais ils ont fini par trouver la faille. C’est l’Argentin Angel Correa qui a mis les siens sur la voie du succès (58eme) en subtilisant le cuir dans les pieds d’un défenseur avant d’aller effacer avec brio le dernier rempart andalou. Un opportunisme digne des grands attaquants.

L'Atlético reste au pied du podium

Une fois le plus dur fait, les espaces se sont libérés et les Rojiblancos ont pu doubler la mise sans trop de peine. Après avoir marqué, Angel Correa s’est transformé en passeur pour offrir à Alvaro Morata son septième but de la saison. On jouait la 84e minute et la rencontre a alors été pliée. Il y a bien eu la réduction du score des locaux dans le temps additionnel mais c’était sans conséquence sur l’issue de l’empoignade. Avec cette victoire, l’Atlético repasse à la 4e place du classement, avec deux points de retard sur Séville (3e). La crise automnale est désormais bien loin pour Simeone et ses troupes.