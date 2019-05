Après un long passage à vide, la Real Sociedad a enchaîné une 2e victoire consécutive sur le terrain d’Alavés (0-1), samedi, et se relance dans la course à l’Europe. Les Basques, 8e, reviennent à trois longueurs de leur rival, Bilbao, actuel 7e et dernier qualifié européen. C’est Willian José qui a libéré son équipe (24e), pour son 12e but.