Liga : La date du Clasico Real-Barça fixée

On connaît désormais la date du prochain Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La Liga a dévoilé ce jeudi que les deux formations se retrouveront le samedi 10 avril à 21h00 (sur beIN SPORTS) afin de s'affronter dans un championnat d'Espagne indécis dans la course au titre. L'équipe dirigée par Zinédine Zidane sera l'hôte, au stade Alfredo Di Stéfano. Les coéquipiers de Lionel Messi fouleront justement ce terrain pour la première fois. Situé à Valdebebas, le stade Alfredo Di Stéfano est utilisé en cet exercice 2020-2021 comme le terrain à domicile des rencontres du club merengue, au lieu de l'habituel Santiago Bernabéu.

Un Clasico important dans la lutte pour le titre



En juin dernier, le président Florentino Perez avait expliqué que le fait de jouer sur la pelouse de l'Alfredo Di Stéfano était un motif afin de permettre une avancée des travaux du projet de rénovation de son stade, dont l’aboutissement est prévu en 2022. Lors du match aller disputé lors de la 7ème journée, c'est le Real Madrid qui s'était imposé au Camp Nou, face au FC Barcelone (1-3) avec des réalisations de Valverde, Sergio Ramos et Luka Modric.





Après 27 matchs de Liga, l'Atlético de Madrid figure en tête du classement avec 63 unités, devant le Barça (59) et le Real Madrid (57). Ce Clasico pourrait donc avoir une certaine importance dans la course pour le titre.

Le résumé du match aller