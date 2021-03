Liga : Karim Benzema a souffert de son exclusion des Bleus

Cela fait cinq ans et demi que Karim Benzema n’a plus porté le maillot de l’équipe de France. Et il y a peu de chances pour qu’il puisse le faire un jour vu que Didier Deschamps est bien parti pour rester à son poste pendant de longues années encore. Une mise à l’écart dont le brillant attaquant a beaucoup souffert, mais il en a aussi puisé une force.



Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais, l’avant-centre du Real a fait savoir qu’il avait appris à vivre sans les Bleus. Ce n’est pas agréable, mais cela l’aide à se surpasser. « Dans une carrière il a toujours des hauts et des bas, et ça (l’exclusion de la sélection, ndlr), ça a été un point très bas, a-t-il commencé par reconnaitre. Mais tout être humain doit faire face à des défis. Les miens sont grands, mais j'ai les épaules et les capacités psychologiques pour y faire face. Je n'abandonne pas ».

Benzema a appris à ne pas « montrer les faiblesses »



Durant sa longue pénitence, l’ancien Lyonnais a donné l’impression de ne pas se soucier du traitement qui lui a été réservé par Noël Le Graët et Didier Deschamps. Ce n’est pas vraiment le cas, c’est juste qu’il a appris à « ne jamais montrer [mes] ses faiblesses, même si j'en ai. Quand je vais mal, je le garde pour moi ».



Enfin, pendant toute cette période, Benzema a pu s’appuyer sur son entourage et tous ceux qui le soutiennent. Et à leur tête figure son coach au Real Madrid, Zinédine Zidane. « C'est un grand frère pour moi. En dehors du terrain, il est toujours là pour me conseiller », a-t-il indiqué à propos de son coach. Un soutien indéfectible dont il se montre digne, et il essayera encore de l’être dimanche lors de son retour à la compétition à l’occasion du derby contre l’Atlético.



