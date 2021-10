😬 Ohh le tacle de Suarez à Koeman après son but !

📞 L'entraîneur du Barça avait appelé l'attaquant au téléphone pour lui annoncer qu'il ne comptait plus sur lui ! pic.twitter.com/l05kGuZBwV

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 2, 2021

Un match spécial a bien des égards. Dans un Wanda Metropolitano plein à craquer, Antoine Griezmann et Luis Suarez retrouvaient leur ancien club en étant revanchards, alors que pour Ronald Koeman, c'était une question de survie, lui qui est menacé de départ suite aux résultants décevants de son équipe. Mais il y avait tout de même un match de football à jouer au-delà de ces considérations triviales, à l'occasion de ce Atlético-Barça. Un match au cours duquel le Barça allait concéder l'ouverture du score grâce à une frappe lucarne opposée de Thomas Lemar, suite à une passe sans contrôle en profondeur d'un Luis Suarez inspiréAvec un FC Barcelone incapable de régler la mire, malgré les efforts de Depay et Coutinho,El Pistolero" contrôlait du droit et tirait du gauche sur un service de Lemar. La célébration de Suarez en disait long, mimant un appel téléphonique, comme celui de Koeman lui signifiant qu'il ne voulait plus de luis à Barcelone.Les Colchoneros, s'appuyant sur un très bon Joao Felix, laissaient le Barça venir en seconde période. Mais malgré une moyenne largement supérieure en termes de possession de balle, le club catalan ne trouvait pas de solutions offensives,Et le score n'allait d'ailleurs d'ailleurs plus bouger. 2-0, le destin de Koeman est probablement scellé.