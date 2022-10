Liga (J7) : Le Real accroché, Benzema rate un penalty

Ce dimanche, les Merengue retrouvaient leur avant-centre et capitaine Karim Benzema et rêvaient de continuer leur série parfaite en championnat pour reprendre la place de leader, provisoirement occupée par le Barça suite à son succès acquis la veille. C'est d'ailleurs Benzema qui brillait à la 37e minute face à un adversaire accrocheur. Vinicius file à toute berzingue sur le flanc gauche et osait un centre. L'ancien Gone débarquait et tentait une volée du droit en pleine course, non cadrée. C'est dans la confusion et non sur une belle action que Madrid allait frapper en premier, à la 42e minute. Vinicius était alimenté sur la gauche suite à un corner. Son centre rentrant du droit achevait sa course dans les filets d'Herrera.



En début de seconde période, Kike Garcia égalisait d'une très belle tête renversée au point de penalty sur un long centre d'Unai Garcia venu du flanc droit. Le cuir achevait sa course dans la lucarne droite de Lunin, remplaçant de Courtois sur la soirée (1-1). Peu avant l'heure de jeu, Alaba se chargeait d'un coup franc axial bien placé et enroulait du gauche, mais oubliait de cadrer. Comme Benzema, qui frappait ensuite la barre sur penalty (79eme). Le Real avait beaucoup de mal face à cet adversaire coriace et finissait par concéder le match nul malgré pas moins de 5 minutes de temps additionnel annoncées et une occasion franche de Mariano Diaz. Malgré Benzema, le Real Madrid marque donc le pas après une entame de saison parfaite jusqu'ici.