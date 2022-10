Liga (J7) : Le Barça assure à Majorque

En cas de victoire ce soir, le Barça (16 points) prenait la tête de la Liga avant le match du Real Madrid (18 pts) demain soir contre Osasuna. L'enjeu était donc notable. Dès la 20e minute, Robert Lewandowski inscrivait un but sublime. Le Polonais feintait de centrer et décochait une soudaine frappe. Le cuir heurtait l'intérieur du poteau opposé avant de faire bouger les filets. Dix minutes plus tard, Marc Andre ter Segen sauvait le Barça alors que Jaume Costa se rendait l'auteur d'une reprise du pied gauche sur l'épaule droite du gardien allemand. 1-0 au repos, le Barça remerciait Lewandowski, buteur providentiel et actuel meilleur réalisateur de la Liga.



En seconde période, c'est le club local qui se montrait dangereux pratiquement d'emblée. Sanchez alimentait Maffeo sur la droite et faisait l'appel dans la profondeur. Ce dernier temporisait avant de mettre son partenaire sur orbite et lui permettre de tenter sa chance. Sanchez croisait trop son essai du droit de près néanmoins. En face, à l'heure de jeu, Kessié était trouvé dans l'axe sur une passe en retrait de Dembélé, mais manquait le cadre. En fin de seconde période, Barcelone entamait une phase de possession et s'installait assez stérilement dans le camp adverse. Malgré une possession du ballon mesurée à 75% en sa faveur sur la seconde période, le club catalan osait peu. En fin de match, Muriqi était trop court pour égaliser sur un centre fort de Lee. Mais le score n'allait plus évoluer. Le Barça enchaîne, prend la tête et poursuit son excellent début de saison.