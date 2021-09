Liga (J5) : Le FC Barcelone arrache le nul à domicile face à Grenade

⏰ ¡Empieza el partido!

Une entame catastrophique. Le Barça est en crise depuis la fessée reçue face au Bayern Munich en Ligue des Champions et ce serait bien passé d'un début match aussi calamiteux que celui réalisé contre Grenade au Camp Nou, ce lundi, en Liga. Dès la deuxième minute, les Catalans ont encaissé l'ouverture du score suite à un corner. Un centre d'Escudero trouvait la tête d'un Duarte étrangement seul au cœur de la surface du Barça et qui ne se gênait pas pour ouvrir le score. 1-0 et un joli coup derrière la tête des locaux. D'autant que malgré 78% de moyenne de possession de balle, le Barça n'allait pas parvenir à recoller avant le coup de sifflet signalant la mi-temps.Le Barça avait eu du mal à réagir en première période après avoir été mené. En seconde, la défense des visiteurs souffrait énormément, cantonnée dans les 30 derniers mètres, mais ne concédait pas d'occasion sérieuse, en restant bien solidaire. Le Grenade de Gonalons, entré en jeu en seconde période, prenait son temps et gérait bien les situations face à un Barça manquant singulièrement d'imagination et plus orphelin que jamais de Lionel Messi. Mais les locaux allaient finir par égaliser à l'ultime minute du temps additionnel. Araujo trompait ainsi Maximiano de la tête à bout portant sur un service de Gavi. 1-1, score final, le Barça l'a échappé belle et Koeman peut souffler, un peu.