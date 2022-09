Auteur d'un très bon début de saison, le Real Madrid recevait le Betis Séville pour le compte de la 4e journée de Liga. Le club merengue a ouvert le score grâce à l'un de ses hommes en forme du moment. Il aura suffi d'une ouverture en profondeur pour que Vinicius trouve la faille. Le Brésilien devançait la sortie hasardeuse de Rui Silva qu'il lobait astucieusement du plat du pied pour le 1-0 dès la 9e minute. Quelques instants plus tard, un ancien Madrilène en la personne de Sergio Canales égalisait pour le Betis. Sur une remise de Borja Iglesias, le meneur des Beticos reprenait du droit et trompait Courtois, entre les jambes. Tchouaméni montait ensuite plus haut que tout le monde sur corner et s'imposait dans les airs, mais Rui Silva, le portier des visiteurs, s'envolait pour dévier cette tentative. Le Real se montrait encore dangereux sur une frappe de Benzema non cadrée avant le repos mais le score à la pause est resté à 1-1.



En début de seconde période, Benzema tentait de reprendre un centre de Rodrygo juste devant le but mais ne parvenait pas à marquer. Comme souvent la saison dernière, c'est le "supersub" Rodrygo qui allait sauver Madrid une minute après son entrée en jeu à la 65e minute. Une reprise victorieuse du Brésilien suite à un service de Federico Valverde permettait à Madrid de reprendre l'avantage dans une rencontre dominée par les Merengue de bout en bout avec un Tchouaméni très bon dans les duels et à la récupération. Courtois aussi brillait face à une frappe de Guido Rodriguez. 2-1, score final, le Real s'impose donc et continue son sans-faute en tête de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti s'offrent ainsi une 4e victoire en autant de matchs et prennent seuls la tête.