Liga (J29) : Le FC Séville bat l'Atlético de Madrid et relance la course au titre

9 - Only Diego Alves 🇧🇷 (10/20) has saved more penalties than Jan Oblak 🇸🇮 (9/29) since the start of 2014/15 in all competitions among all LaLiga goalkeepers (excluding shootouts). Rescuer.

L'Atlético sous pression avant le Clasico



💫 Séville fait tomber l'Atlético Madrid...

La Liga a peut-être basculé ce dimanche soir lors de la 29eme journée.Si Diego Simeone avait expliqué en conférence de presse que l'équipe de Julen Lopetegui était« la plus équilibrée » du championnat, les Andalous ne l'ont pas contredit. Bien lancés, ces derniers auraient même pu ouvrir le score dès les premières minutes. Après une faute de Saul Niguez sur Ivan Rakitic dans la surface, Jan Oblak devait sortir le grand jeu pour repousser le penalty de Lucas Ocampos (8eme).Après ce raté, les pensionnaires du Stade Ramón Sánchez Pizjuán n'ont pas faibli, et une frappe de peu à côté de Joan Jordan, puis une tête contrée par Felipe de Luuk de Jong dans la même minute (9eme) ont validé leur bon début de rencontre. Alors que les occasions dangereuses se faisaient plus rares, il a fallu attendre la seconde période pour voir Suso lancé Jesus Navas dans la surface catalane au terme d'un beau mouvement.Menés, les Colchoneros tentaient enfin de réagir dans la foulée. Sur un coup-franc lointain, Koke trouvait Saul dans la surface. Après un contrôle, ce dernier servait en retrait Mario Hermoso, étrangement seul au point de penalty, mais dont la reprise du gauche s'envolait largement au-dessus du cadre sévillan (73eme).Impuissants, les coéquipiers de Thomas Lemar, titulaire au coup d'envoi, étaient battus pour la 3eme fois cette saison, et confirment qu'ils traversent une mauvaise passe, avec seulement un but marqué lors des trois derniers matchs.Au classement, ce succès permet à l'équipe de Jules Koundé de conforter leur place dans le top 4 espagnol, mais relance surtout la course au titre en Liga. Après la victoire samedi du Real Madrid contre Eibar (2-0), l'Atlético de Madrid ne compte désormais plus que trois points d'avance sur les Merengue.Dans le même temps, les Colchoneros seront toujours en Andalousie pour défier le Betis (5eme, 46 points).