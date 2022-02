Dur sans Benzema

et absent depuis le 23 janvier dernier, le Real Madrid se déplaçait ce samedi sur la pelouse de Villarreal. Malgré une pluie de frappes, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas su trouver la faille et reparte du stade de la Ceramica avec le point du nul (0-0, 24e journée de Liga). Une performance qui ne rassurera pas vraiment les supporters des Merengue, à trois jours du, face au Paris Saint-Germain.Durant cette rencontre face au "sous-marin jaune", les partenaires de Vinicius Junior ont montré deux visages.Mais parfois un peu trop prudents, ces derniers n'ont cadré qu'une seule fois, tout comme leurs visiteurs madrilènes. Le Real a même particulièrement inquiété défensivement avec un. Mais Thibaut Courtois et ses coéquipiers ont rejoint les vestiaires sans avoir encaissé de but.Il n'en concèderont pas plus qu'ils n'en marqueront lors du second acte. Pourtant, leur prestation sera largement supérieure à celle des quarante-cinq premières minutes., mais le cadre de la cage adverse, sans oublier un Geronimo Rulli à plusieurs reprises décisif dans les duels, ne lui permettront pas de marquer. Au classement, Madrid reste leader, avec quatre unités d'avance sur le Séville FC. Villarreal est cinquième, à dix-huit points du Real.L'absence de Karim Benzema a clairement montré les limites du Real Madrid sans son Français. Alors qu'il n'a plus joué depuis trois semaines, et même s'il a repris l'entraînement il y a deux jours, rien ne dit qu'il pourra tenir sa place mardi contre le PSG. Si KB9 venait à manquer (sans oublier Ferland Mendy), et au vu de ce que l'équipe merengue a montré samedi, Paris a toutes ses chances.