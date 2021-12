Le Real Madrid va passer les fêtes de fin d’année au chaud. Pour son ultime sortie en 2021, l’équipe de Carlo Ancelotti a réussi une belle performance en prenant le meilleur sur Bilbao (2-1). Un succès important et qui porte la signature de l’infatigable Karim Benzema. Le Français a de nouveau endossé son costume d’homme providentiel des Merengue en claquant un doublé. Il en est à quinze pions réussis cette saison en Liga et aussi 401 dans sa carrière professionnelle.

Benzema était pressé

Le buteur merengue était inspiré et il était surtout pressé. Ses deux buts, il les a inscrits en sept minutes de jeu. Dès la 2eme minute, il a décoché un magnifique tir enroulé de l’extérieur de la surface et qui a terminé au fond. Puis, peu après, il se chargeait de doubler la mise en trouvant la faille de près malgré la charge d’un adversaire dans le dos. En réussissant le break, le Real pensait connaitre une soirée tranquille à San Mamès. Mais, celui-ci n’est pas resté de mise assez longtemps. A la 10eme, les Basques se relançaient grâce à un joli but d’Oihan Sancet. Le suspense était ravivé.

Les Merengue ont bien résisté derrière

Le reste du match a vu l’équipe de Marcelinho pousser dans l’espoir d’égaliser. Sans résultat. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui lui ont manqué. Vencedor (22eme), Iñaki Williams (61eme), Neco Williams (63eme et 86eme) et Raul Garcia (76eme) ont tous eu des balles d’égalisation au bout du pied, mais ont manqué de justesse. Le Real Madrid a donc dû faire le dos rond dans ce match pour préserver la victoire. Cela étant, les Castillans auraient aussi pu l’emporter plus largement. Eden Hazard, qui a enfin disputé un match en entier, a buté sur le gardien adverse à la 81eme minute. Et dans le temps additionnel, Luka Jovic et Toni Kroos ont connu le même sort. Contrairement à leurs adversaires du jour, les Madrilènes n’auront pas à regretter ces tentatives non converties. Ils ont assuré la victoire (1-2) et porté ainsi à huit points leur avance en tête du classement. Même s’il reste encore toute une seconde partie de championnat à disputer, ça sent bon le titre pour Benzema et sa bande.