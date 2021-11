Liga (J15) : Le FC Barcelone enchaîne à Villarreal

Le Barça de Xavi fait le plein et se replace

Mais que vaut le Barça version Xavi ?Et la première période a été assez animée à l’Estadio de la Cerámica. D’abord dominateur, le Barça a touché deux fois les montants avant de reculer face aux velléités du "sous-marin jaune." Les Catalans s’illustraient dès la 4eme minute. Sur un corner côté droit de Depay, Ezzalzouli réussissait un coup de tête sous la barre. Rulli touchait le cuir du bout du gant droit pour le dévier sur sa barre d’un bel arrêt réflexe.En face, ter Stegen s’interposait devant Danjuma. Et le score était toujours de 0-0 au repos.C’est en début de seconde période que les visiteurs allaient ouvrir la marque par l’intermédiaire de Frenkie de Jong, qui avait bien suivi sur une frappe de Memphis Depay (48eme). Un but validé après intervention du VAR, la position de l'attaquant néerlandais au départ de l’action ayant été sujette à débat.et les locaux osaient un contre fulgurant sur lequel Danjuma remettait en une touche devant la surface pour Chukwueze, lequel trouvait le fond des filets des Blaugrana du bout du pied gauche (76eme). Mais les visiteurs n’allaient rien lâcher et seront d’ailleurs récompensés quand Depay marquait d’un tir entre les jambes d’Estupinan (88eme). Le revenant Coutinho allait même donner un avantage plus conséquent aux siens dans les ultimes instants du match sur penalty (90eme+4).