Liga (J15) : L'Atlético de Madrid défait avec autorité la Real Sociedad

Battu par le Real Madrid lors du derby, le 12 décembre dernier (0-2), l'Atlético de Madrid disputait une nouvelle rencontre attendue, ce mardi soir sur la pelouse de la surprenante Real Sociedad, troisième au coup d'envoi. Et les joueurs dirigés par Diego Simeone, bien qu'en difficulté lors du premier acte, ont su répondre à l'exigence de l'affiche. Ainsi, en cette quinzième journée du championnat d'Espagne, l'Atlético s'est imposé grâce à des réalisations d'Hermoso (49ème) et Llorente (74ème) pour confirmer sa place de leader.





La première mi-temps a surtout pu démontrer que les deux formations, la Real comme l'Atlético, se neutralisaient. Pauvre en occasions, elle a mis en avant l'équilibre global des deux équipes et il est possible que l'absence de João Félix d'un côté - un mal de gorge, de la fièvre et un malaise provoqués par une infection pharyngo-amygdalite ; et de Mikel Oyarzabal de l'autre soit une conséquence logique de cet équilibre avec des défenses plus efficientes que les attaques.

Un Atlético de Madrid supérieur au retour des vestiaires

Fort heureusement, la deuxième période s'est disputée sur un rythme plus animé. Rapidement, Mario Hermoso a su faire la différence de la tête consécutivement à un coup-franc de Carrasco (49ème). Les joueurs de Simeone ont été très habiles au moment de priver David Silva d'espaces. L'ancien élément de Manchester City s'est retrouvé seul afin de mener la création de la Real Sociedad, trop seul pour y parvenir. Opérant en bloc très bas, l'Atlético a ensuite porté le coup de grâce pour valider sa supériorité. Une combinaison entre Koke et Suarez et un ballon dévié par Gorosabel plus tard, Marcos Llorente envoya un tir sec dans les filets gardés par Remiro.



Globalement plus réaliste, et capable de ne pas concéder d'occasions, l'Atlético Madrid confirme donc sa place de leader avec un sixième succès consécutif dans ce championnat d'Espagne (13 matchs joués). La Real Sociedad, muselée, pourrait chuter du podium si Villarreal s'impose contre Bilbao.