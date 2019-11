Liga (J13) : Le Real Madrid s'en sort contre la Real Sociedad

Le Real Madrid a joué à se faire peur. Ce samedi, à Santiago-Bernabéu, contre la Real Sociedad, les Merengue s'en sont sortis après une entame bien compliquée (3-1). En effet, dès les premières minutes, Willian José a permis à l'équipe surprise de ce début de championnat de prendre les devants en interceptant une passe mal assurée de Sergio Ramos pour Thibaut Courtois (0-1, 2eme). Touchés, les Madrilènes ont mis du temps à se reprendre et auraient même pu accuser un retard plus grand si le Brésilien n'avait pas buté sur le portier adverse (15eme). Une nouvelle fois titulaire dans le couloir gauche, Ferland Mendy a derrière testé Alex Remiro, le gardien basque, d'une frappe lointaine (17eme). Alors que les joueurs de Zinédine Zidane avaient petit à petit pris les commandes de cette rencontre, Luka Modric a déposé un coup-franc sur la poitrine de Karim Benzema pour l'égalisation (1-1, 37eme). Un 10eme but cette saison qui permettait du même coup au Français de prendre deux longueurs d'avance sur Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la Liga.

Le PSG, un nouveau gros test pour ce Real





Après une première période plutôt équilibrée, le Real Madrid s'est rapidement mis à l'abri au retour des vestiaires. Servi par Modric après un centre de Benzema, Federico Valverde a pleinement profité que sa frappe soit détournée par Mikel Oyarzabal pour donner l'avantage aux siens (2-1, 47eme). Devant au score, les Madrilènes ont alors géré face aux faibles offensives des Basques. En fin de rencontre, les locaux ont alors puni les joueurs d'Imanol Alguacil en contre. Sur un centre de Gareth Bale, accueilli comme il se doit par son public, et une remise de la tête de Benzema, Modric a enfoncé le clou d'une belle volée sans contrôle (3-1, 74eme). Incapable de réagir ou presque, la Real Sociedad n'a alors pas pu changer la donne dans les dernières minutes. Après la victoire de Barcelone un peu plus tôt à Leganés (1-2), le Real Madrid a empoché un succès important en Liga pour rester à hauteur des Blaugrana (28 points chacun). A quelques jours de recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les Merengue semblent sur la bonne voie avant ce gros test européen.