Liga: Grenade rejoint Osasuna

Grenade rejouera en Liga la saison prochaine.

Après leur match nul 1-1 à Majorque lors de la 41e et avant-dernière journée de Liga 2, les Andalous comptent cinq points d'avance sur Malaga et ne peuvent donc plus être rejoints. Ils accompagnent donc Osasuna, certain de terminer en tête avec huit points d'avance. Les deux clubs étaient déjà descendus ensemble, en 2017.

Derrière, Malaga, Albacete et Majorque sont certains de participer aux barrages pour le troisième et dernier ticket, l'ultime place pour ces playoffs se jouant entre La Corogne, Cadix et Oviedo.