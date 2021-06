Liga : Fekir vainqueur du but de la saison

Si il ne disputera pas le Championnat d'Europe sous le maillot de l'équipe de France, Nabil Fekir pourra au moins se satisfaire d'une récompense honorifique, sous le maillot du Betis Séville. Sur le plan collectif, les joueurs dirigés par Manuel Pellegrini ont terminé à la sixième position de Liga, parvenant donc à se qualifier pour la Ligue Europa dans l'optique de la saison prochaine. Individuellement, l'ancien élément de l'OL a lui été d'un impact relatif sur le plan purement statistique, il a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives lors des joutes nationales (33 rencontres jouées).





Fekir devance Joao Félix et Benzema



Toutefois, sa réalisation inscrite à Levante, lors de la 28ème journée de Liga, a été récompensée. Fekir est le vainqueur du but de la saison en Liga avec 41% des suffrages. Lors de cette action, le natif de Lyon s'était joué de plusieurs opposants avant de tromper le gardien d'un tir sec entre les jambes. Il devance le but de Joao Félix contre Cadix et celui de Karim Benzema contre FC Barcelone. Le 10 avril dernier, lors d'un succès du Real Madrid (2-1) l'international tricolore avait ouvert le score dans le Clasico en Liga par le biais d'une superbe talonnade.

Liga : Quel festival de Nabil Fekir !