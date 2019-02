Grâce à un but de Ruben Pena (37e) et un doublé de Charles (46e et 57e sp), dimanche en Liga, Eibar s’est largement imposé devant Gérone (3-0), qui enchaîne une 3e défaite de rang.

Les Basques, 10e, comptent toujours 3 points de moins que le 6e.

Les Catalans sont 16e avec un seul point d'avance sur le premier relégable.