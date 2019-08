Valence s'est incliné sur la pelouse du Celta Vigo (1-0), ce samedi lors de la deuxième journée de Liga. Fernandez a inscrit l'unique but du match (15e). L'addition aurait pu être plus salée sans un penalty manqué de Suarez dans le temps additionnel (90e+3). Kevin Gameiro, titulaire, et ses partenaires n'ont qu'un point au compteur.

Dans le même temps, Getafe et Bilbao ont fait match nul (1-1). Garcia avait ouvert le score pour les Basques mais Mata a répondu (12e).