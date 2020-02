Liga : Braithwaite, un ancien Toulousain au Barça

Impliqué mais pas « décisif »

Et maintenant, le Clasico...

Le 22 février 2020 restera sans doute une date à part dans la carrière de Martin Braithwaite. Recruté la semaine dernière pour 18 millions d’euros en tant que joker médical, pour suppléer les blessures de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, par le FC Barcelone, l’attaquant n’a pas mis longtemps pour faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. En effet, deux jours après sa signature, le Danois a disputé 18 minutes lors du carton des Blaugrana contre Eibar (5-0), au Camp Nou. Mieux, rentré à la place d’Antoine Griezmann, l’ancien de Bordeaux et Toulouse a été impliqué sur les deux derniers buts de sa nouvelle équipe.Un service pour le quadruplé de Lionel Messi et une frappe du nouveau numéro 19 repoussée par Dmitrovic qui a ensuite profité à Arthur pour parachever le récital catalan ont permis à Braithwaite de se montrer à son avantage pour sa première. Pour autant, en termes de statistiques, si le Danois ne se verra malheureusement pour lui pas attribuer une passe décisive, il a pleinement convaincu son nouvel entraîneur. « Il a fait plus que ce j’attendais. C’était très bien. Nous avons réalisé un super transfert. Il va beaucoup nous aider. Il est puissant et c’est un joueur brillant », expliquait notamment Quique Setién, à l’issue de la rencontre.



Alors que ce dernier semble content de sa recrue, Braithwaite a, lui, profité à fond de sa chance. « Messi m’a félicité. C’est un gars formidable. Il a essayé de me mettre à l’aise, il m’a cherché avec ses passes. Je ne vais pas laver mon maillot après son accolade (rires). Honnêtement, je suis très heureux d’avoir pu lui offrir une passe décisive », racontait pour sa part l’attaquant danois. Pas qualifié pour la Ligue des Champions, ce dernier ne pourra donc pas affronter Naples au San Paolo en 8eme de finale, mais aura ainsi la possibilité de se préparer au mieux pour un autre grand rendez-vous. En effet, dimanche, le Barça se déplace à Madrid pour défier le Real dans un Clasico qui pourrait bien être décisif dans la quête du titre en Liga.

Le résumé du match